Cruz Azul tiene interés por Agustín Palavecino; estaría en negociaciones avanzadas para el Clausura 2026

La directiva de Cruz Azul tendría negociaciones adelantadas para adquirir los servicios de Agustín Palavecino, quien actualmente defiende los colores de los "Rayos" de Necaxa.

En el seno celeste habrían entablado charlas con su homólogo rojiblanco en busca de que, en la transacción, se incluya a Lorenzo Faravelli, además de que habría otra parte de dinero como pago por la transferencia.

De acuerdo con el periodista César Merlo, aún no se encuentra definido al cien por ciento. Sin embargo, la posibilidad está y podría concretarse en las próximas horas.

"La Máquina busca llegar a un entendimiento con Necaxa mediante el pago de una suma de dinero más el pase de Lorenzo Faravelli", señaló el comunicador.

Palavecino se podría convertir en segundo refuerzo celeste para el torneo de Clausura 2026, ya que la semana pasada se integró a la pretemporada el colombiano Miguel Borja, quien proviene del River Plate de Argentina.

El mediocampista, de 29 años, ha disputado 58 encuentros con Necaxa, con 11 goles conseguidos y 10 asistencias, además de que también jugó como refuerzo con Pachuca durante el Mundial de Clubes.

El argentino también estaba en el radar de América. Sin embargo, por el alto precio de los derechos federativos el cuadro azulcrema habría rechazado la posibilidad de adquirir sus servicios.

Lee también Sebastián Córdova llega a Toluca; los Diablos Rojos oficializan su primer refuerzo para el Clausura 2026