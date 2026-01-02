Sebastián Córdova llega a Toluca; los Diablos Rojos oficializan su primer refuerzo para el Clausura 2026

Después de partir caminos con Tigres, el mediocampista Sebastián Córdova se convirtió en el primer refuerzo de Toluca —vigente bicampeón del balompié mexicano— para el torneo Clausura 2026. A través de sus redes sociales, la escuadra escarlata oficializó la llegada del futbolista.

Bajo la leyenda de “Siguen lloviendo estrellas”, Toluca publicó un video de presentación para Córdova. Al final del mismo, el jugador mexicano lanzó un “Diablos, ya estoy aquí” dirigido para la afición.

Antes de llegar al equipo dirigido por Antonio “El Turco” Mohamed, Sebastián Córdova quedó como agente libre porque finalizó su vínculo contractual con Tigres. Y es que, a lo largo del pasado Apertura 2025, el futbolista prácticamente quedó “borrado”. Su participación con los felinos fue mínima.

Pese a que fue convocado en nueve partidos de la fase regular, solamente jugó como inicial en uno. Su último partido fue en la Jornada 9 contra Pumas, ya que no entró en los planes del estratega Guido Pizarro para la Liguilla del Apertura 2025.

Con este refuerzo, Toluca se fortaleció en la búsqueda de conquistar un tricampeonato en el futbol mexicano.

Lee también Benjamín Mora será director técnico en la Superliga de China, tras dejar al Querétaro

¿Cuándo será el primer partido de Toluca en el Clausura 2026?

Sábado, 10 de enero

Monterrey vs Toluca | Jornada 1 del Clausura 2026 | 21:00 (tiempo del centro de México).

Lee también Toluca se "burla" de América al estilo de Bad Bunny; presume sus títulos de la misma forma que las Águilas