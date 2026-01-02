Alan Mozo deja a las Chivas mediante préstamo para convertirse en refuerzo del Pachuca

Más Información
Este viernes el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, reveló que el zaguero mexicano Alan Mozo dejará a las Chivas para convertirse en nuevo refuerzo del Pachuca para el torneo Clausura 2026.
A través de redes sociales, Merlo adelantó la llegada del lateral mexicano a los Tuzos.
"Mozo llega a Hidalgo mediante préstamo por un año y con opción de compra desde Chivas. De esta manera, se presentará en Pachuca lo más pronto posible para ponerse a punto y disputar el Clausura 2026 de la Liga MX", informó Merlo.
Este será el tercer equipo de la Liga MX en el que juegue Mozo, tras sus pasos por Pumas y Chivas. Con los universitarios jugó 181 partidos, anotó un gol y aportó 25 asistencias.
Como parte del Rebaño, entre el Apertura 2022 y el Apertura 2025 jugó 118 juegos, anotó cuatro goles y dio nueve asistencias.
A pesar de haber jugado finales de Liga MX y de la Copa de Campeones de CONCACAF, Mozo aún no presume títulos en su palmarés. En su nueva aventura por Pachuca, buscará su primer campeonato y además, un lugar dentro de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026.
ALTAS Y BAJAS DE CHIVAS PARA EL CLAUSURA 2026
- Altas: Brian Gutiérrez y Alan Sepúlveda
- Bajas: Raúl Martínez, Javier Hernández, Cade Cowell y Alan Mozo
ALTAS Y BAJAS DE PACHUCA PARA EL CLAUSURA 2026
- Altas: Salomón Rondón
- Bajas: Luis Rodríguez, Daniel Aceves
