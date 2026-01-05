Paolo Maldini celebra la caída de Nicolás Maduro: “Venezuela es libre tras 27 años de dictadura”

Paolo Maldini, uno de los históricos jugadores italianos y leyenda del AC Milan, fue una de las voces del deporte que celebró la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Luego de que las autoridades de Estados Unidos confirmaron la noticia, el exjugador expresó su felicidad en redes sociales y dejó un mensaje de entusiasmo por el futuro del país.

"Después de 27 años en dictadura... Venezuela es libre", escribió Maldini en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se observa a personas festejar lo ocurrido en Caracas.

Lee también David Faitelson respalda proyecto de Efraín Juárez en Pumas: “Es el técnico adecuado”

La publicación de Maldini, quien disputó cuatro Copas del Mundo con su país y está casado con la exmodelo venezolana Adriana Fossa, recibió de inmediato la respuesta de varios usuarios venezolanos, quienes agradecieron las palabras del exfutbolista.

LA GRAN CARRERA DE PAOLO MALDINI

Hablar de Paolo Maldini es hablar de uno de los mejores defensas de la historia, un hombre que en su extensa carrera deportiva se convirtió en líder de una gran generación de futbolistas italianos.

Lee también Guillermo Ochoa rompe un nuevo récord en el futbol europeo; este es su logro con el AEL Limassol

Maldini debutó en 1985 con el AC Milan y pronto se consolidó como pieza clave en el club. A lo largo de su trayectoria conquistó 7 títulos de la Serie A, 5 Copas de Europa/Liga de Campeones de la UEFA y múltiples Supercopas de Italia y de Europa.

Con la selección de Italia disputó 126 partidos internacionales, entre ellos cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas. Aunque no levantó un título con la “Azzurra”, alcanzó la final del Mundial de 1994 y la Eurocopa del 2000, y dejó huella como capitán.