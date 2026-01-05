Las mexicanas en el Top 250 mundial de la lucha libre femenil

La lucha libre mexicana tuvo un gran 2025, un año que, gracias al talento de los luchadores y luchadoras, permitió al mundo conocer un poco más sobre la cultura y tradición de la disciplina.

Sin importar las empresas, los aficionados fueron testigos de combates llenos de pasión y espectacularidad, con eventos destacados en la categoría femenil durante ambos semestres.

Con la oportunidad de tener los reflectores sobre ellas, varias representantes lograron sonar a nivel internacional y formaron parte de la lista de Pro Wrestling Illustrated (PWI), la más importante dentro del wrestling.

En la edición 2025, que contempló a las mejores 250 luchadoras del planeta, nueve gladiadoras mexicanas aparecieron en el listado, lo que reconoció su sólido año.

LAS MEJORES LUCHADORAS DE MÉXICO EN LA LISTA

El recuento, que colocó en primer sitio a Mercedes Moné, actual campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y estrella de All Elite Wrestling (AEW), realizó un balance sobre el desempeño y puso como la mejor representante tricolor a Zeuxis, seguida de Lady Flammer de AAA y Persephone, otra estrella del CMLL.