Si utilizas WhatsApp y has recibido mensajes o llamadas con prefijos desconocidos, es importante que no contestes. Y es que diversas instituciones de seguridad, como la Policía Cibernética, han advertido sobre modalidades de estafa a través de esta vía de comunicación.

En algunos modus operandi se ha detectado el uso de prefijos internacionales, que al ser de otros países se vuelven complicados de identificar. Por eso, en Techbit te decimos cuáles son.

¿Qué son los prefijos de WhatsApp?

Los prefijos de WhatsApp son códigos numéricos internacionales, precedidos por un signo más (+), que indican el país de origen de un número telefónico.

En México, el prefijo es “+52”; si recibes un mensaje o una llamada con un prefijo diferente, puedes estar seguro que procede de otro lado del mundo y es aquí cuando debes tener cuidado.

Y es que los ciberdelincuentes suelen usar prefijos internacionales en WhatsApp porque son más complicados de identificar, y esa misma curiosidad hace que las personas contesten y terminen enganchadas en una posible conversación de estafa.

De acuerdo con McAfee, esa falta de conciencia y de educación en seguridad cibernética ocasiona que los usuarios caigan rápidamente. Pero por suerte, identificar el prefijo es el primer paso de protección.

Evita caer en estafas telefónicas o llamadas identificando los prefijos en WhatsApp. Foto: Unsplash

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¿De qué prefijos de WhatsApp no debes contestar mensajes?

De acuerdo con Tellows y QuienHabla, sitios en los que los usuarios pueden reportar mensajes y llamadas de números desconocidos, hay una lista de prefijos de WhatsApp que comúnmente se relacionan con publicidad e intentos de estafa, siendo los principales:

Etiopía: +251

Sudáfrica: +27

Indonesia: +62

Camboya: +855

Albania: +355

Costa de Marfil: +225

Ghana: +233

Nigeria: 234

Irán: +98

Camerún: +237

Recuerda que las estafas pueden cometerse mediante supuestas ofertas laborales, reclamos de premios, usurpación de identidad a instituciones bancarias y, en el peor de los casos, el robo de identidad de algún familiar.

¿Qué hacer si recibes mensajes de un prefijo internacional?

Lo primero que debes hacer es no caer en pánico; conserva la calma y realiza lo siguiente para protegerte:

No contestes un mensaje o llamada si no reconoces el prefijo .

. Si no conoces el número, bloquea al contacto.

No compartas datos personales.

No abras ningún link.

No envíes datos sensibles como tu PIN de WhatsApp, contraseñas o claves bancarias.

No hagas transferencias, ni dejes que te presionen para realizarlas.

Si el envío de mensajes se vuelve constante, bloquea al contacto.

se vuelve constante, bloquea al contacto. Siempre identifica la identidad del remitente, sobre todo si te indica que es del banco. Cuelga y verifica con la institución bancaria.

No envíes información personal a númerNo envíes información personal a números que no conoces. Foto: Unsplashos que no conoces. Foto: Unsplash

Ante cualquier ataque cibernético, denuncia directamente a la Policía Cibernética de la CDMX, mediante su Twitter @SSC_CDMX o en el correo electrónico policia.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx

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