La sospecha de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podrían estar juntos de nuevo no ha sido descartada por sus seguidores, ahora menos que nunca, después de que el actor compartiera una fotografías de su viaje a Italia que posiblemente no hizo solo, sino en compañía de su exesposa Aislinn .

Al menos así lo creen varios de sus fans , quienes han encontrado pistas en las fotos de ambos, y aunque ellos no se han pronunciado al respecto, el que recientemente aparecieran juntos para promocionar una película, sólo reveló que hay muchos amor entre los dos.

Aislinn y Mauricio estuvieron juntos durante seis años, dentro de ese periodo, estuvieron casados por cuatro años, tienen una hija llamada Kailani nacida en 2018, motivo por el que aseguran, su relación sigue siendo muy cercana.

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Sin embargo, en su reencuentro público para promocionar "Hasta el fin del mundo" , la química entre ellos y las palabras de amor avivaron las versiones de que podrían estarse dando una nueva oportunidad en el terreno romántico.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, de nuevo juntos?

El 30 de junio, Aislinn Derbez compartió en Instagram una serie de historias donde mostraba una cena de estilo italiano, con platos de pasta y una botella de vino espumoso en la mesa. Aunque no reveló su ubicación, las imágenes sugerían que se encontraba en un restaurante con vista a la costa.

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Aislinn Derbez disfrutó de un gelato a su paso por Ravello. Instagram aislinnderbez

Ese mismo día, Mauricio Ochmann publicó fotografías desde Italia, incluyendo recorridos por el histórico Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, un antiguo monasterio convertido en alojamiento de lujo, así como vistas de la marina de Amalfi.

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Mauricio Ochmann compartió en su Instagram fotos de su viaje a Italia; en redes le pregunta: "¿Pero quién te tomó esas fotos, bebé?"

Días después, el 2 de julio, Aislinn volvió a publicar una imagen de un helado que, según usuarios en redes, correspondería a una gelatería en Ravello, en la Costa Amalfitana, lo que reforzó las sospechas de que ambos podrían estar en la misma región.

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Instagram aislinnderbez

Posteriormente, Ochmann compartió contenido desde Roma, donde se le vio en el Hotel d’Inghilterra Roma, disfrutando de sus vacaciones.

Aunque las coincidencias en los destinos han generado fuertes versiones entre fans sobre un posible viaje juntos, hasta el momento no hay pruebas de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hayan coincidido o viajado en compañía, ya que no han aparecido juntos en ninguna publicación.

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