Si estás pensando en renovar tus herramientas o iniciar un proyecto de bricolaje en casa, Amazon México tiene una oferta difícil de dejar pasar. El taladro inalámbrico POINTEKX se encuentra con un 21% de descuento, por lo que ahora puedes llevártelo por menos de 600 pesos, una opción accesible para realizar reparaciones, instalaciones y trabajos de carpintería sin gastar de más.

Además de su precio reducido, este modelo destaca por incluir accesorios y ofrecer la libertad de trabajar sin depender de un cable de alimentación.

¿Por qué vale la pena comprar el taladro inalámbrico POINTEKX?

Este equipo está diseñado para usuarios que buscan una herramienta versátil para tareas domésticas y proyectos de bricolaje.

Entre sus principales características destacan:

Diseño inalámbrico para mayor comodidad y movilidad.

Batería recargable de larga duración.

Control de velocidad variable para adaptarse a diferentes materiales.

Función de atornillador y perforación en un solo equipo.

Giro reversible para colocar o retirar tornillos fácilmente.

Luz LED integrada para trabajar en espacios con poca iluminación.

Mango ergonómico con recubrimiento antideslizante que mejora el agarre.

Maletín con accesorios para comenzar a utilizarlo desde el primer momento.

Ideal para reparaciones en el hogar

El taladro inalámbrico POINTEKX resulta una excelente alternativa para quienes necesitan una herramienta práctica para colgar cuadros, instalar repisas, ensamblar muebles, realizar pequeñas perforaciones en madera, plástico o metal ligero y llevar a cabo trabajos de mantenimiento en casa.

Al funcionar con batería, permite trabajar con mayor libertad en cualquier espacio sin preocuparse por la ubicación de un enchufe o el uso de extensiones eléctricas.

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Encontrar un taladro inalámbrico con accesorios incluidos en tan solo $549.00 no es algo habitual, por lo que el descuento del 21% convierte a este modelo en una opción atractiva para quienes buscan una herramienta funcional sin realizar una gran inversión.

Además, Amazon México ofrece beneficios como envío rápido para usuarios con Amazon Prime y diversas opciones de pago, lo que facilita adquirir el producto desde la comodidad de tu hogar.