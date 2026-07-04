El principal evento del 4 de julio en Washington es evacuado por amenaza de tormenta. Se pidió a todos los asistentes, más de 10 mil hasta el momento, que busquen refugio en edificios cercanos al National Mall, ya que se pronostican tormentas eléctricas en el área de Washington, D.C. Los organizadores han pospuesto el inicio de los eventos de "Homenaje a Estados Unidos".

"La seguridad de nuestros invitados, artistas y personal es nuestra máxima prioridad. Debido a la proximidad de fuertes tormentas, Freedom 250, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía de Parques de los Estados Unidos, el Servicio de Parques Nacionales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y todos los socios de seguridad pública solicitan a todos los asistentes que evacuen el recinto del evento y busquen refugio temporal en un edificio cercano”, declaró Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, en un comunicado.

"Por su seguridad, se instruye a todos los asistentes a evacuar inmediatamente", anunciaron oficiales. La multitud empezó a dirigirse hacia las salidas para buscar cobijo en museos cercanos y edificios gubernamentales.

Pero pronto estalló el caos cuando parte del público creyó que el lugar se había sido reabierto. Algunos se abalanzaron hacia los controles de seguridad, gritando "¡A la carga!" o "¡Trump! ¡Trump!".

En otros puntos, las autoridades seguían intentando convencer a la gente de que se retirara.

"Cuando hay relámpagos a menos de tres millas (5 km), la evacuación es obligatoria", dijo un agente del Servicio Secreto a una familia.

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Un grupo de más de 100 personas cerca del escenario se negó a irse, coreando "¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!".

La policía, haciendo sonar silbatos, se abalanzó poco después sobre quienes se resistían, obligándolos a abandonar la zona.

No está claro si se reanudará el evento del sábado.

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El presidente Donald Trump planea hablar en el National Mall de Washington, previamente a lo que se ha promocionado como un espectáculo de fuegos artificiales históricamente enorme que lucirá sobre la capital del país. El viernes estuvo en Dakota del Sur, en el Monte Rushmore, donde pronunció un discurso sombrío sobre la amenaza del comunismo en Estados Unidos.

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"El presidente pronunciará esta noche un discurso histórico, repasando la historia de nuestra nación desde su fundación hace 250 años y utilizando las historias de héroes estadounidenses para narrarla", declaró un alto funcionario de la Casa Blanca, reportó NBC News. "Será un discurso único, diferente a cualquier otro que haya pronunciado antes".

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