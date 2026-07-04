Al menos 2 mil 954 personas murieron y 16 mil 592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.

Más de 16 mil personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados, según los datos del ministerio de Comunicaciones venezolano, tras el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que devastó mayoritariamente al estado La Guaira, en el norte del país.

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