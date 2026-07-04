Días después de los devastadores terremotos en Venezuela, en varios hospitales de Caracas continúan recibiendo a sobrevivientes. En centros como el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y el Periférico de Catia aún permanecen pacientes en observación y familiares que intentan recuperar la calma tras el impacto físico y sicológico por la tragedia.

Yohanna Núñez llegó el lunes al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, en Caracas, trasladada desde La Guaira junto con su hijo y su madre, Nora Romero. La mujer, que vivía en la urbanización Brisas del Aeropuerto, un complejo de la Misión Vivienda cercano al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, esperaba noticias sobre el estado de salud del joven. El hijo de Yohanna se desplomó y comenzó a convulsionar luego de haber ayudado a sacar a su gemelo durante los sismos.

Inicialmente, el joven fue atendido en el hospital de Pariata, desde donde lo trasladaron a la Clínica Alfa y, posteriormente, al Hospital Militar. Sin embargo, finalmente lo regresaron. Ante la falta de opciones, durmió en una colchoneta en un campamento improvisado establecido frente al conjunto residencial afectado.

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Desplazados se refugian en tiendas de campaña en el Estadio de Beisbol César Nieves, en la colonia La Angustia de Catia La Mar, estado La Guaira. Foto: Miguel MEDINA / AFP

La situación cambió cuando paramédicos de otras regiones del país llegaron al sitio, lo evaluaron y, tras determinar lo delicado de su condición, gestionaron una ambulancia para su traslado.

“Tiene el cerebro inflamado y está inmovilizado, se mueve, pero no se puede parar —parece una marioneta, agrega su abuela—. No ha respondido, a veces habla y después vuelve a convulsionar. Ya no es la misma persona de antes”, expresa Núñez, mientras su madre le daba palabras de aliento. Sus otros hijos se encuentran bien.

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La preocupación se incrementó a su llegada al centro de salud ubicado en el oeste de Caracas.

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“Él está muy delicado de salud y cuando llegamos mi hijo cayó. Nos pusimos muy nerviosas porque ya veníamos con la preocupación por la lesión que tiene en la cabeza. Empecé a gritar. Mi hijo es un muchacho alto, mide casi dos metros y es corpulento. Había un solo camillero para atenderlo y los demás llegaron después de que se había caído”, manifiesta Núñez.

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Romero dice que viven en un absoluto estado de nervios. “Hemos perdido demasiadas amistades, familiares y gente que conocíamos en Tanaguarena y Caribe”, añade Núñez. “Uno queda consternado porque también pudimos habernos quedado bajo los escombros”, declara Núñez.

En la misma área del hospital se encontraba Marley Montiel, de 32 años, junto a su hijo de cuatro, sentados en un colchón donado. Permanecen en el centro de salud a la espera de la evolución médica de Víctor Machado. “No quiero regresar más allá. Prefiero irme a otro lado, pero no regreso”, afirma. En Venezuela, la cifra de fallecidos subió a 2 mil 645.

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Exigen levantar bloqueo a medios digitales

Mientras, en medio de la emergencia nacional, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, exhortó: “En medio de la mayor tragedia que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, cuando miles de familias buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos, el acceso libre a la información deja de ser una discusión política para convertirse en una necesidad humana.

“No pedimos un privilegio para un solo medio. Pedimos que se restituya el acceso a todos los portales informativos bloqueados, entre ellos El Nacional, La Patilla, Armando.Info, CNN en Español, NTN24, El Pitazo, TalCual, Runrunes, Efecto Cocuyo, Analítica y los demás medios nacionales e internacionales que hoy permanecen restringidos”, señaló. Otero dirigió un llamado urgente a Enrique José Quintana Sifontes, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para que ordene el levantamiento inmediato de las restricciones.

Otero recordó que la libertad de expresión y el derecho a recibir información plural y oportuna están protegidos por la Constitución venezolana y por tratados internacionales, especialmente en contextos de calamidad nacional, cuando la información puede contribuir a salvar vidas, orientar a las familias y fortalecer la solidaridad ciudadana.

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Mientras tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el pasado 24 de junio solicitó a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, el envío de rescatistas especializados, apelando directamente a la experiencia sísmica del país.

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