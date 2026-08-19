A Michelle Vieth le interesa interpretar a mujeres fuertes porque considera que es la clase de ejemplos que le gusta dar al público y principalmente a sus hijas. El deseo se le cumplió con el personaje al que da vida en la comedia Divorciémonos mi amor.

“Tengo a dos hijas a quien darles el ejemplo, por eso cuido esta clase de detalles en mis personajes”, dijo la actriz, quien arrancó temporada en el Teatro Broadway del Centro Teatral Manolo Fábregas.

La oba es la historia de una pareja que decide divorciarse tranquilamente, pero surgen los secretos y enredos que pondrán a todos en aprietos.

“La invitación es a divorciarse, pero del mal humor, no crean que ando rompiendo hogares. Es una gran oportunidad y agradezco el privilegio de pisar un escenario y a Omar Suárez su confianza”.

Michelle dijo sentirse cobijada por actores expertos en la comedia, entre ellos Mario Bezares, Carlos Espejel y Homerito, Lis Vega y Adrián di Monte con quienes comparte escena.

La comedia es un género ya tocado por Michelle. Su primer acercamiento lo tuvo en 2018, cuando formó parte del elenco de La señora presidenta, en ese entonces protagonizada por Héctor Suárez y posteriormente se unió al equipo de Israel Jaitovich en el programa Más noche (2018 - 2023).

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