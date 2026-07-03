El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el viernes contra lo que calificó como una nueva amenaza a la identidad del país, y apuntó contra los "radicales y extremistas" internos, en la víspera del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.

"A medida que nos acercamos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un renovado ataque", dijo Trump en un discurso en el Monte Rushmore. Agregó que "ahora hay un resurgimiento" de "la amenaza del comunismo" en el país.

Lee también Venezuela alista regreso a clases tras terremotos; escuelas seguirán cerradas en áreas dañadas

El presidente Donald Trump habla en el Monumento Nacional Monte Rushmore, el viernes 3 de julio de 2026, cerca de Keystone, Dakota del Sur. Foto: AP

"Nunca debemos olvidar que la libertad estadounidense no ha perdurado durante 250 años simplemente por palabras escritas en un papel. La libertad ha prevalecido aquí gracias a la cultura y el carácter de las personas que la proclamaron, la defendieron y la preservaron", afirmó.

"Así que, esta noche, digamos con claridad y orgullo lo que hace que los estadounidenses sean tan únicos y extraordinarios: vamos a devolverle a nuestro país su identidad", dijo Trump. "Sobre todo, los estadounidenses aman la libertad".

Más tarde, añadió: "No hace falta haber nacido aquí, pero sí hay que amar lo que hemos construido, hay que amar a nuestro país".

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc