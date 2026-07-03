Mundo | 03-07-26 | 22:56 |

El presidente de Estados Unidos, , arremetió el viernes contra lo que calificó como una nueva amenaza a la identidad del país, y apuntó contra los "radicales y extremistas" internos, en la víspera del aniversario 250 de la independencia de .

"A medida que nos acercamos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un renovado ataque", dijo Trump en un discurso en el . Agregó que "ahora hay un resurgimiento" de "la amenaza del comunismo" en el país.

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El presidente Donald Trump habla en el Monumento Nacional Monte Rushmore, el viernes 3 de julio de 2026, cerca de Keystone, Dakota del Sur. Foto: AP
El presidente Donald Trump habla en el Monumento Nacional Monte Rushmore, el viernes 3 de julio de 2026, cerca de Keystone, Dakota del Sur. Foto: AP

"Nunca debemos olvidar que la libertad estadounidense no ha perdurado durante 250 años simplemente por palabras escritas en un papel. La libertad ha prevalecido aquí gracias a la cultura y el carácter de las personas que la proclamaron, la defendieron y la preservaron", afirmó.

"Así que, esta noche, digamos con claridad y orgullo lo que hace que los estadounidenses sean tan únicos y extraordinarios: vamos a devolverle a nuestro país su identidad", dijo Trump. "Sobre todo, los estadounidenses aman la libertad".

Más tarde, añadió: "No hace falta haber nacido aquí, pero sí hay que amar lo que hemos construido, hay que amar a nuestro país".

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cc

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