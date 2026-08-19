Universal Deportes | 19-08-26 | 04:56 |

En una época donde los fichajes rimbombantes no aparecerán, el América deberá voltear a sus fuerzas básicas y Guillermo Almada es el técnico ideal para comandar esta etapa de las Águilas.

La era de André Jardine fue laureada, pero la cantera azulcrema no logró consolidar a ningún elemento juvenil en el primer equipo; Ramón Juárez, el de mayor protagonismo, aunque con recorrido desde procesos anteriores.

Sin embargo, las categorías inferiores del América parecen extraviadas y es tarea de Almada voltear a ver a los más jóvenes y trabajar de la mano con el español Raúl Herrera, director de fuerzas básicas.

En el pasado Premudial Sub-20 de la Concacaf, la Selección Mexicana no tenía a ningún elemento proveniente de Coapa; misma situación con el equipo Sub-23 que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Asimismo, la exportación de juveniles americanistas al viejo continente parece estar estancada. Santiago Naveda al Miedz Legnica (2022) y Esteban Lozano al Sporting Gijón (2023) fueron los últimos que probaron suerte en Europa; sin embargo, su pasado fue sin pena ni gloria. Ya un lustro sin consolidar a ningún elemento en las mejores Ligas del mundo.

Los últimos canteranos emplumados que saltaron a una de las Ligas principales fueron Edson Álvarez, al Ajax de la Eredivisie y Diego Lainez, al Real Betis de la Liga española; ambos volaron en 2019, luego de conquistar el Apertura 2018 con las Águilas.

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Almada lleva poco tiempo al frente de los azulcrema, pero ya mostró el camino que recorrerá con los jóvenes y en busca de retomar el protagonismo de la cantera azulcrema.

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