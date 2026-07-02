Wilmer Antonio Cruz, conocido como el Topo de La Guaira y reconocido por participar en el rescate de al menos 60 sobrevivientes tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, se encuentra desaparecido desde el miércoles en la noche, luego de ser detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la entidad costera.

Allegados alertaron sobre la desaparición de Cruz, que recientemente denunció públicamente la falta de maquinaria y equipos para las labores de rescate de sobrevivientes en La Guaira, una de las entidades más afectadas por los terremotos.

La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza publicó en su cuenta de Instagram que el voluntario insistió en que muchas vidas podían salvarse "si llegaba el apoyo necesario".

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"Exigimos información sobre el paradero de Wilmer Antonio Cruz y responsabilizamos al Estado venezolano por su integridad física", señala la organización.

La ONG expresó que quien se dedicó a salvar a semejantes y a recuperar los cuerpos de víctimas de la tragedia "no puede convertirse ahora en una nueva víctima".

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