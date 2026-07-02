Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que es probable que a medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación, "el número total de fallecidos aumente de forma considerable".

"El terremoto de la semana pasada ha dejado más de 2 mil 300 muertos, más de 5 mil heridos y cerca de 16 mil personas sin hogar", dijo el director general de la agencia de salud de la ONU, Tedros Adhano Ghebreyesus.

La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que están en el terreno atendido a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitario esencial.

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La organización reconoció que el impacto del desastre natural en los servicios de salud y el personal sanitario se amplió debido a "años de falta de inversión y crisis financiera", que entre otras cosas provocó que decenas de miles de trabajadores de la salud abandonaran Venezuela para trabajar en otros países.

Según estimaciones citadas por un experto de la organización, incluso antes de los terremotos había "graves carencias" de suministros y en muchos hospitales faltaba hasta el 37% de los medicamentos esenciales.

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Rescatistas de Vietnam realizan labores de búsqueda de sobrevivientes a los terremotos, en Catia La mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE

Con los terremotos, se agrega a esa situación precaria el hecho de que un número indeterminado de personal sanitario ha fallecido, ha desaparecido o ha resultado afectado.

Un responsable de emergencias de la OMS recordó que la responsable de toda la red de atención materna de La Guaira "está desaparecida y, por desgracia, se presume que falleció en el terremoto, todo lo cual está todo teniendo un impacto directo en la respuesta sanitaria".

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Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que su entidad ha desembolsado 1.5 millones de dólares de su Fondo para Contingencias de Emergencia y ha enviado más de seis toneladas de suministros, a las que se sumarán otras 28 toneladas en los próximos días.

El gobierno venezolano ha presentado una solicitud formal para activar el mecanismo internacional de despliegue de equipos médicos de emergencia, aunque ya antes de este pedido se habían enviado algunos, lo que ha permitido que siete de ellos estén actualmente operativos en las zonas afectadas.

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