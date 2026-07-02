Catia La Mar.- Un sobreviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira y una operación de salvamento de casi 72 horas.

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

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"Celebramos la grandeza del ser humano"; Delcy Rodríguez celebra rescate de sobreviviente

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el rescate del hombre que permaneció ocho días bajo los escombros en un edifico de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos.

"Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales!", expresó Rodríguez en su cuenta de X.

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El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

El vigilante se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate, quien señaló que se había replanteado la estrategia y que se estaba "buscando un nuevo acceso".

🇻🇪 Man rescued eight days after Venezuela quakes



An international rescue team have pulled a survivor of Venezuela's twin earthquakes from the rubble, after surviving eight days underground. Hernan Gil, a 43-year-old security guard, had been buried in the booth of the seven-story… pic.twitter.com/daK4lPGu2Q — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

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Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

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Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2 mil 500 y 3 mil rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

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En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6 mil 461 personas han sido rescatadas y al menos 2 mil 295 fallecieron, mientras que 11 mil 267 resultaron heridas.

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