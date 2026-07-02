A una semana de los terremotos que dejaron miles de muertos en Venezuela y un escenario de devastación, los venezolanos expresan su frustración. “Ha sido fuerte porque no solamente perdimos nuestras casas, sino que quedamos aquí a la deriva, con lluvias y frío. Sobre todo, las lluvias. Las carpas se mojan, a pesar de que son impermeables, y se nos han mojado los colchones, los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y hasta los animales”, manifestó Francesca Vargas, de 17 años de edad, quien se encontraba en la plaza Francia de Altamira, en Chacao, junto con su madre Yenny Suniaga y Polo, su pequeño gato de tres meses.

Vargas lamentó que la atención se ha concentrado en La Guaira, mientras que hay otras entidades que también tienen necesidad. “A veces también niegan las carpas y la comida, y eso no nos parece bien. Todos necesitamos, todos tenemos necesidades y más ahora que no tenemos casa y a algunos los han sacado de sus edificios porque también están en peligro de que haya otra réplica y se caigan”, expresó.

La urgencia humanitaria se acentúa al paso de los días, ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en la calle tras los movimientos telúricos.

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Justo en La Guaira, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte que la tensión aumenta por la escasez de comida “generalizada”.

“Aquí dan provisiones, pero a veces se matan por la comida(...), esto es como una gallera (...), ayer se entraron a golpes, es una locura”, dijo a la AFP Daniela Armas, de 18 años, suturada en un pie y temerosa de volver a su apartamento agrietado de Catia La Mar, en La Guaira.

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Las necesidades son de tal magnitud que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (ONU) solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para alimentar a unas 500 mil personas durante tres meses.

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¿Y la empatía?

Antes de la tragedia, la ONU cifraba en casi 8 millones las personas que necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela. Su oficina para los refugiados alertó sobre tensiones en aumento por el acceso “limitado” a la ayuda.

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“Nos sentimos abandonados”, dijo Angélica Mundrain, quien aún espera ayuda del gobierno para recuperar los cuerpos de su hijo, su sobrina y su sobrino, quienes quedaron atrapados cuando el edificio donde vivían, frente a la playa, se derrumbó. Ha pasado cada minuto de los últimos días esperando la maquinaria pesada que se requiere para retirar las losas de concreto y el metal retorcido en los que quedaron atrapados. Pero la ayuda no llega. “Nos sentimos desamparados. Lo que hemos visto es una falta de organización, de empatía, de todo”, lamenta.

El balance de víctimas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 se elevó ayer a 2 mil 295 fallecidos y 11 mil 267 heridos, según lo que informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Añadió que las autoridades contabilizan hasta el momento 12 mil 841 damnificados.

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Peritos forenses alinean cadáveres en el suelo junto a ataúdes en el puerto de La Guaira. Foto: Juan BARRETO / AFP

Cifró en 707 mil 63 las toneladas de asistencia humanitaria internacional que han llegado al país.

Según publicó EFE, para centralizar el flujo de recursos destinados a los seis estados afectados y a las localidades con mayores daños estructurales, el gobierno activó una página web oficial.

El portal digital contiene los datos bancarios de una cuenta institucional en la CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— para canalizar aportes económicos, además de los mecanismos normativos para el envío de suministros físicos, los cuales son procesados directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Pero la gente se queja de que la ayuda no fluye a todos lados y denuncian que elementos de la policía, que deberían garantizar la seguridad, se han dedicado a robar. Ayer mismo, cuatro agentes de la policía judicial fueron detenidos por presuntamente apropiarse de dinero encontrado entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira.

“¿Quién está al mando?”, cuestionaba un venezolano, tras resaltar que mientras rescatistas extranjeros y venezolanos se dedicaban a ayudar, hombres y mujeres con uniformes venezolanos se quedaban mirando, o peor aún, tomándose selfies.

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En la vía de Maiquetía a Macuto, el panorama está repleto de damnificados que, algunos con carpas y otros con estructuras improvisadas, pasan el tiempo en la calle mientras esperan algún tipo de solución gubernamental. Son miles de personas que sobreviven en la intemperie, gracias principalmente a donaciones de particulares.

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Rescatistas de México, El Salvador, Qatar, España, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos, siguen buscando entre los escombros. Pero la esperanza de encontrar personas con vida se apaga.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez declara siete días de duelo a partir de esta tarde en homenaje a las víctimas.

En una publicación en su cuenta de X agrega que “en estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia”.

El Nacional/GDA y agencias

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