A la tragedia de los terremotos que sacudieron Venezuela se suma otra: los venezolanos que perdieron familiares no pueden aún llorarlos. Ni siquiera, reconocerlos. Las morgues no se dan abasto. En La Guaira se instaló una morgue improvisada. De un lado, filas de cuerpos. Del otro, ataúdes.

Familiares esperan poder pasar para buscar a los suyos. Pero aun quienes logran entrar, no siempre tienen éxito. A una semana de los sismos, muchos de los cadáveres son irreconocibles. “Yo vine ayer y caminé todo y caminé todo, y caminé todo, y no conseguí a mi hija”, expresa desolado Antony Marcano, un cocinero de 41 años.

“Vine con más calma y gracias a Dios la conseguí, la identifiqué”, añadió. “La reconocí por el anillo que yo le regalé”. Marcano participó en la recuperación del cuerpo, que explica estaba irreconocible. La ropa y el anillo ayudaron en la identificación.

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“Mi familia está ahí, me dicen que ahí están mi hermana y sus hijos, pues, y los hijos de mi hermano, el que sobrevivió”, dice Wilker Molalla, de 25 años, mientras espera para poder entrar a identificar a los cuerpos. Sólo él y ese hermano sobrevivieron de una familia de 11 miembros. La descomposición por el clima, y los días transcurridos dificultan la tarea de hallar a los suyos.

De otra morgue, en Caracas, emana un fuerte olor a muerte que los miles de litros de cloro donados no logran aplacar. Un empleado que pidió el anonimato dijo que la institución ha recibido “muchísimos” cuerpos desde el día de los sismos y está desbordada. Muchos no han sido identificados. El avanzado estado de descomposición hace a algunos dudar de lo que ven.

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El domingo, Rosanna Luna creyó reconocer a su hermana entre las fotos de cadáveres que están en esta morgue. Uno de los rostros era muy parecido, pero al ver más detalles, el esmalte de las uñas de los pies no coincidía. Al día siguiente, volvió y halló en un nuevo lote de fotografías otro rostro que se asemejaba. Pero la persona estaba tan hinchada que no pudo sentirse segura de que se tratara de ella. Los funcionarios le prometieron examinar las huellas dactilares.

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