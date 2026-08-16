Guillermo Sheridan, investigador de la UNAM y columnista de EL UNIVERSAL, hizo una referencia a la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán en su columna poética DÉCIMA, que publicó en sus redes sociales.

En su texto con forma de verso, hizo referencia a los recientes acontecimientos relacionados al hijo del expresidente López Obrador, del que calificó sus acciones como "una pataleta disfrazada de conspiración".

"DÉCIMA

Con una prosa de dandy

(la verdad bastante pinche)

confeccionó un gran berrinche

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un junior llamado Andy.

Ojo al modus operandi:

disfrazar la pataleta

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de conspiración secreta

para quitarle su visa,

es la forma con que avisa

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que en él reencarna el Profeta…"

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El pasado 13 de agosto, López Beltrán informó a que las autoridades de EU le habían cancelado su vida a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump.

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En ella, aseguró que las acciones tienen un tinte de carácter político y además cuestionó al mandatario sobre si estaba enterado de la medida.

“Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, señaló.

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