Metrópoli | 16-08-26 | 17:27 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan

Lo anterior porque se prevén prevé lluvia de entre y caída de granizo, entre las 16:50 y las 21:00 horas de este domingo 16 de agosto de 2026.

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Recomendaciones

Por ello a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • No arrojar grasas o basura en el drenaje
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

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