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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Lo anterior porque se prevén prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 16:50 y las 21:00 horas de este domingo 16 de agosto de 2026.
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Recomendaciones
Por ello se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- No arrojar grasas o basura en el drenaje
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Estas son las movilizaciones y concentraciones para este domingo 16 de agosto; prevé posibles afectaciones viales
dmrr
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