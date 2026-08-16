La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Lo anterior porque se prevén prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo, entre las 16:50 y las 21:00 horas de este domingo 16 de agosto de 2026.

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Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población:

Portar paraguas o impermeable

No arrojar grasas o basura en el drenaje

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr