Durante la tarde del miércoles, integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, localizaron con vida a la perrita “Sarita” que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, en el municipio de Vargas, estado La Guaira, tras los sismos que se registraron el 24 de junio y que dejó miles de muertos y heridos.

Los hechos ocurrieron cuando personal del Ejército y Guardia Nacional (GN) se encontraban realizando tareas de búsqueda y localización.

En ese momento se acercó un hombre, quien manifestó a los uniformados que mientras buscaba a su hija posible víctima del desastre, escuchó ruido entre los escombros de un inmueble colapsado.

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Los uniformados acudieron al sitio; el binomio canófilo, integrado por la soldado Guardia Nacional Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista “Kai” localizaron a “Sarita”; después de trabajos de corte y remoción de escombros, el sargento Julio Cesar Castro Díaz, efectuó la extracción de la perrita, logrando su recuperación con vida.

El nombre original de la perrita es “Sara”, pero los rescatistas le llaman ahora de cariño “Sarita” y luego fue entregada a su dueño.

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El hombre rompió en llanto y dijo que ese hecho le daba esperanza de encontrar a su hija, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el área donde se logró rescatar a la perrita.

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Ejército rescata con vida a perrita "Sarita" entre los escombros en Venezuela tras terremotos del pasado 24 de junio (02/07/2026). Foto: Especial

Estas acciones forman parte de las actividades de búsqueda y rescate que realiza el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, en las áreas afectadas por los sismos.

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Sigue envío de ayuda humanitaria a Venezuela

El miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, había despegado de la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela.

Con la finalidad de trasladar insumos médicos y electrónicos, para el restablecimiento de los servicios básicos y la atención médica de la población damnificada.

En un comunicado la dependencia señaló que entre los artículos que se transportaron se encuentra material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana.

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Imagen del 28 de junio de 2026 de rescatistas tras terremotos en La Guaira, Venezuela. Foto: Xinhua

También cinco plantas generadoras de energía eléctrica para apoyar en el suministro de luz eléctrica en las áreas donde este servicio colapsó.

Desde el 24 de junio de 2026, con el vuelo logístico de este miércoles, suman cinco vuelos de ayuda humanitaria transportando 240 elementos del Ejército.

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Entre ellos, 151 rescatistas del Batallón de Atención a Emergencia, 60 médicos, camilleros y enfermeras; ocho binomios canofilos del Ejército y 10 de la Guardia Nacional, 11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana; 13.1 toneladas de medicamentos, entre estas, 8.3 toneladas de Defensa, 4.8 toneladas del Imss-Bienestar.

Además, cuatro toneladas de equipo y material para actividades de salvamento y rescate, ocho plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilos de medicamentos de la Cruz Roja Mexicana.

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