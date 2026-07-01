La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que Animal Experience México, localizado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, del cual un tigre de bengala escapó, no era operado por dicha dependencia.

A través de un comunicado, detalló que este lugar alberga vida silvestre fuera de su hábitat natural. "Se trata de instalaciones registradas por personas físicas o morales, públicas o privadas, para la reproducción controlada de vida silvestre y su aprovechamiento, cuyo funcionamiento es responsabilidad del titular del registro", explicó.

Además, la institución a cargo de Alicia Bárcena Ibarra citó el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, que establece que este tipo de lugares está obligado a manejar animales exóticos sólo en condiciones de confinamiento, garantizando el trato digno y la seguridad de la sociedad.

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Continúa búsqueda de Kenzo

El tigre de bengala de nombre Kenzo escapó de Animal Experience México el pasado 27 de junio. A partir de entonces, autoridades locales y federales comenzaron las labores de búsqueda.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, y funcionarios del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc conformaron un grupo con la intención de encontrar al animal.

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"Un día después (28 de junio) a las tareas se sumaron integrantes de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial del Estado de México y especialistas del Parque Ecológico Zacango, entre otros", agregó esta dependencia.

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El ayuntamiento de dicho municipio, encabezado por Diana Morales, informó que se han recorrido más de 300 hectáreas en las comunidades de San Bernardo Tlalmimilopan y San Pedro, "localizando al felino en el área de la mina de San Bernardo".

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"Los operativos continuarán las 24 horas del día mediante recorridos terrestres, drones y helicópteros, con el objetivo de localizar al felino y salvaguardar la integridad y seguridad de la población", concluyó.

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