Washington. El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció este jueves que donará al menos un millón de dólares a Venezuela para apoyar los trabajos de emergencia a raíz de los fuertes terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.

En esta situación, los recursos aportados por el BID van destinados a asistencia humanitaria inmediata y a la evaluación de daños y pérdidas para comenzar a orientar las tareas de recuperación.

La asistencia humanitaria incluye 350 mil dólares aportados por el BID, contribuciones de los países miembros de la entidad de entre 300 mil y 400 mil dólares, y entre 100 mil y 200 mil dólares recaudados a través de la campaña interna de solidaridad del Grupo BID 'Todos con Venezuela', con aportes de los empleados de la institución.

Lee también BID: el crecimiento en Latinoamérica no llega al nivel esperado

Respecto a la evaluación de pérdidas y daños, el BID entrega 150 mil dólares para orientar la recuperación inicial y la restauración de servicios públicos esenciales.

"El Grupo BID está con el pueblo de Venezuela en este momento difícil", afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, en un comunicado remitido por la entidad.

"Trabajaremos estrechamente con el Gobierno y nuestros socios para apoyar los esfuerzos de recuperación, movilizar recursos y ayudar a las comunidades afectadas en la reconstrucción", añadió el presidente del BID.

Lee también El BID prevé avance de 2% para el PIB regional este año

El bloque de asistencia humanitaria se implementará en coordinación con Cáritas Venezuela, a la que el BID considera que cuenta con presencia establecida en Venezuela y "amplia experiencia en respuesta a emergencias", así como con otras organizaciones multilaterales.

La ayuda del BID llega a través de una "cooperación técnica de emergencia no reembolsable", el instrumento financiero disponible para respaldar a los países miembros prestatarios.

Desde el BID aseguran que continuarán trabajando "con el Gobierno de Venezuela y con socios, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otros actores humanitarios, para apoyar los esfuerzos de recuperación y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia del país".

Lee también El Banco Mundial reorienta la oficina de México, ¿y Venezuela?

La entidad anunció precisamente el 24 de junio, el día de los dos terremotos, que reiniciaba formalmente relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad, un paso fundamental para que Caracas pueda tener acceso en el futuro a nuevos instrumentos de préstamo suscritos por el ente.

Tras los terremotos de la semana pasada, la ayuda internacional está resultando fundamental para las tareas de emergencia y a Venezuela han llegado entre dos mil 500 y tres mil rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

El Gobierno venezolano indicó en su último balance que unas seis mil 461 personas han sido rescatadas y al menos dos mil 295 fallecieron, mientras que 11 mil 267 resultaron heridas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss