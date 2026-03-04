Washington.— Las economías de Latinoamérica y el Caribe mantendrán el ritmo de crecimiento que mostraron en 2025 y crecerán 2.1% este año, una décima menos que en el año precedente, según el informe de perspectivas macroeconómicas publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que instó a aprovechar oportunidades en Inteligencia Artificial (IA) o minerales críticos en la región.

Según el informe, los mercados laborales de estos países han mantenido bajos niveles de desempleo, “con tasas alcanzando niveles mínimos históricos o cercanos a ellos”, mientras que la inflación se contuvo “en gran medida” y la confianza de los mercados ha mejorado, ya que el diferencial soberano medio cayó a 209 puntos básicos a finales del año pasado, unos 60 puntos menos que en 2019.

El documento señaló que “no obstante, siguen prevaleciendo vulnerabilidades importantes”, ya que el crecimiento es insuficiente para cerrar brechas de ingresos y la deuda pública es elevada (lo que unido, a la coyuntura global, promete seguir limitando las necesidades de financiamiento de la región), elementos que “podrían erosionar la resiliencia de la región”.

“Un mensaje importante de este documento es que la resiliencia debe ser preservada, y que con eso no es suficiente. Tenemos que trabajar en aumentar nuestro crecimiento, nuestra productividad y en adoptar políticas que nos ayuden a aumentar el crecimiento y la distribución en la región”, explicó a medios la economista jefe y consejera económica del BID, Laura Alfaro Maykall.

El informe destacó a la IA como la innovación de más rápido crecimiento en la región, y explicó que las ofertas de empleo que mencionan esta tecnología aumentaron hacia mediados de 2025, alcanzando 7% del total de vacantes laborales el pasado junio.

El informe considera “esencial garantizar que los trabajadores puedan adaptarse a estos cambios con el fin de evitar desajustes de competencias en el mercado laboral y mejorar la asignación del talento, lo que a su vez promueve una mayor productividad agregada”.