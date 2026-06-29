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La intensa lluvia registrada durante este domingo dejó un saldo de 71 servicios de emergencia atendidos por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó el director general de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova.
De acuerdo con el reporte, los bomberos respondieron a 54 árboles caídos, 11 encharcamientos, cuatro cortocircuitos y dos postes derribados en distintos puntos de la capital.
Las autoridades señalaron que el personal se mantiene en alerta para atender cualquier emergencia relacionada con las precipitaciones e hicieron un llamado a la población a solicitar apoyo a través del 911 o comunicándose con la estación de bomberos más cercana en caso de ser necesario.
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