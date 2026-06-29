Con un volumen de 42 millones de metros cúbicos de agua, la intensa lluvia que se registró el domingo 28 de junio en la CDMX, —y que afectó principalmente la zona del Estadio Ciudad de México— rompió el récord como la mayor precipitación en lo que va de la actual administración, pues significó un 8.3% más volumen de agua que la lluvia más intensa que se registró el año pasado, registrada con fecha del 29 de junio de 2025.

Así lo dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, quien detalló que también fue la lluvia “más grande” que se ha presentado desde el punto de vista metropolitano, es decir a nivel CDMX y zona metropolitana del Estado de México, con más de 73 millones de metros cúbicos.

“El día de ayer (domingo) se rompió el récord. Desde que entró esta administración, nunca habíamos tenido un día con tanto volumen de lluvia: fueron en promedio, un promedio, una lámina de lluvia, en toda la ciudad, de más de 28 milímetros. Esto quiere decir, casi 29 litros por metro cuadrado. Y todo ese volumen de lluvia, junto, son 42 millones de metros cúbicos de agua, lo que llovió el día de ayer,” dijo.

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Explicó que el 29 de junio del 2025, el día con más lluvia de todo 2025 —uno de los años más lluviosos de las últimas décadas— se registró la caída de 26 milímetros de agua, mientras que la de este domingo fue de más de 28 milímetros. “Es un 8.3% de más intensidad, más volumen de agua, lo que cayó ayer (domingo)”, puntualizó.

Al mostrar varias gráficas con información sobre las lluvias que se han registrado en las últimas horas, Esparza Hernández indicó que mientras el año pasado, en junio se registraron 232 milímetros de lluvia, para este 28 de junio, la cifra ha sido de 219 milímetros, cuando aún faltan un par de días para que termine el mes. En comparación, el promedio histórico de ese mes es de 126 milímetros.

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Advirtió que la estación pluviométrica en la que más llovió este domingo fue la del Estadio Azteca, en Coyoacán, con 65 milímetros de lluvia acumulada; en segundo lugar, Xochimilco, Tlalpan y algunos puntos del Estado de México.

“El día de ayer, respecto a lluvias, fue histórico. Estamos revisando los registros de más atrás, pero al menos, de lo que fue el 2024, 2025, el día de ayer ha sido el día con más lluvia. Hubo algunos encharcamientos, pero no hubo mayores complicaciones; todo ha sido atendido y solamente algunos charcos”, precisó.

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