La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo en toda la ciudad.

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, pues se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm), entre las 18:25 y las 21:00 horas de este domingo 28 de junio.

En tanto, se mantiene la alerta amarilla en el resto de las alcaldías donde se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo

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Recomendaciones

Ante esto, se recomienda a la población:

Portar paraguas o impermeable

No arrojar grasas o basura en el drenaje

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿Dónde habrá fuertes vientos?

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La SGIRPC activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:

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Azcapotzalco Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 17:15 y las 20:00 horas de este domingo.

Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población

Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos;

Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas

Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Números de emergencia

Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a los teléfonos:

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911

555658-1111 de Locatel

555683-2222 de la SGIRPC

dmrr