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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo en toda la ciudad.
Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, pues se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm), entre las 18:25 y las 21:00 horas de este domingo 28 de junio.
En tanto, se mantiene la alerta amarilla en el resto de las alcaldías donde se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo
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Recomendaciones
- Ante esto, se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- No arrojar grasas o basura en el drenaje
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
- Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
¿Dónde habrá fuertes vientos?
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La SGIRPC activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:
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- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 17:15 y las 20:00 horas de este domingo.
Recomendaciones
Por ello se recomienda a la población
- Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos;
- Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas
- Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.
Números de emergencia
Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a los teléfonos:
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- 911
- 555658-1111 de Locatel
- 555683-2222 de la SGIRPC
dmrr
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