Metrópoli | 28-06-26 | 18:22 | Actualizada | 28-06-26 | 18:22 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo en toda la ciudad.

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, pues se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm), entre las 18:25 y las 21:00 horas de este domingo 28 de junio.

En tanto, se mantiene la en el resto de las alcaldías donde se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo

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Recomendaciones

  • Ante esto, se recomienda a la población:
  • Portar paraguas o impermeable
  • No arrojar grasas o basura en el drenaje
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¿Dónde habrá fuertes vientos?

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La SGIRPC activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las alcaldías:

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  1. Azcapotzalco
  2. Coyoacán
  3. Cuauhtémoc
  4. Gustavo A. Madero
  5. Iztacalco
  6. Iztapalapa
  7. Tláhuac
  8. Tlalpan
  9. Venustiano Carranza
  10. Xochimilco

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC dio a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 17:15 y las 20:00 horas de este domingo.

Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población

  • Guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos;
  • Evitar subir a azoteas, andamios o cornisas
  • Mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Números de emergencia

Ante cualquier emergencia, las personas pueden comunicarse a los teléfonos:

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  • 911
  • 555658-1111 de Locatel
  • 555683-2222 de la SGIRPC

dmrr

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