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La fuerte lluvia que se registró esta noche en la Ciudad de México también afectó a la estación Pantitlán de la Línea A del Metro, pues se reportaron encharcamientos.
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De acuerdo con usuarios, para poder transbordar de una línea a otra, hay una zona donde se colocaron estructuras de plástico para que las personas pudieran atravesar.
De igual forma, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, se registra fuertes asentamientos viales por la presencia de anegaciones en la vialidad.
Lluvias inundan estación Huipulco del Tren Ligero; implementan servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca
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