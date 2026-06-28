Metrópoli | 28-06-26 | 22:45 | Actualizada | 28-06-26 | 22:45 |

La fuerte lluvia que se registró esta noche en la Ciudad de México también afectó a la estación Pantitlán de la Línea A del pues se reportaron encharcamientos.

Transbordo de Pantitlán Línea A del metro (28/06/2026) Foto: Luis Camacho
Transbordo de Pantitlán Línea A del metro (28/06/2026) Foto: Luis Camacho

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De acuerdo con usuarios, para poder transbordar de una línea a otra, hay una zona donde se colocaron estructuras de plástico para que las personas pudieran atravesar.

Transbordo de Pantitlán Línea A del metro (28/06/2026) Foto: Luis Camacho
Transbordo de Pantitlán Línea A del metro (28/06/2026) Foto: Luis Camacho

De igual forma, sobre la se registra fuertes asentamientos viales por la presencia de anegaciones en la vialidad.

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