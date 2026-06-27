Caracas/La Guaira.— Brigadas de rescate y equipos especializados de distintos países, entre ellos de Estados Unidos, España y México, fueron recibidos ayer en Venezuela para apoyar en la búsqueda de supervivientes o de víctimas fatales tras el doble terremoto del miércoles, que, según cifras oficiales, deja ya 920 muertos y 3 mil 360 heridos. Además, la ONU estimó en 50 mil los desaparecidos y el gobierno venezolano anunció la restricción del acceso al estado más afectado.

Tras los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron una zona en el centro de este país, las autoridades dijeron que han sido atendidas 3 mil 360 “personas heridas o con algún tipo de afectación”.

En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP que más de 50 mil personas están desaparecidas.

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El funcionario expresó su deseo de que “las personas que tienen familiares bajo los escombros, aquellos cuyos seres queridos, amigos y familias están ahí (..) sepan que vamos a hacer todo lo posible”. “Vamos a mover montañas para salvar a sus seres queridos”. No obstante, reconoció que se trata de “una respuesta de emergencia muy, muy compleja” entre otras cosas por la posibilidad de réplicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le expresó sus condolencias. “Reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales”, indicó Sheinbaum Pardo. A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo expresó: “En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”.

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Detalló que se enviaron insumos médicos y herramientas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que repatriará a 26 connacionales que desean voluntariamente regresar a territorio mexicano. La Cancillería mexicana confirmó que las 73 personas “se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros”.

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Topos Tlatelolco enviará brigada de 12 rescatistas

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco enviará un equipo de 12 especialistas a Venezuela.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Iván Barrientos, integrante del área de Comunicación y Logística de la organización, explicó que la brigada continúa con el proceso de preparación del despliegue, que incluye la selección de los rescatistas disponibles. “Como somos un grupo voluntario, muchos tienen trabajos y al ser un grupo voluntario no están al 100% en disponibilidad”, señaló. Agregó que actualmente revisan quiénes pueden “dejar sus actividades laborales y pueda asistir a ayudar”. La organización, posteriormente, informó a EL UNIVERSAL que el equipo estará conformado por 12 elementos y partirá este sábado al mediodía desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo de Copa Airlines.

Barrientos explicó que los equipos de rescate trabajan bajo protocolos internacionales que requieren una estructura organizada. Añadió que incluso algunos integrantes no ingresan directamente a la zona cero. Barrientos explicó que la organización cuenta con integrantes que trabajan con binomios caninos; no obstante, la decisión de llevar perros de búsqueda dependerá del análisis operativo que se realice al llegar a Venezuela.

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Mientras, el jefe del contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco, dijo a la AFP que hay “pocas probabilidades de encontrar a personas con vida” en un complejo de edificios fuertemente dañados en La Guaira, la zona más golpeada por los potentes terremotos.

Entre las víctimas extranjeras hay 28 portugueses fallecidos, cinco españoles muertos y 119 sin localizar, además de dos brasileños, un ítalo-venezolano y dos chinos fallecidos. Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comenzaron a movilizarse para ayudar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

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En redes sociales circula una lista no oficial de desaparecidos con más de 51 mil nombres. Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de EU, Kevin J. Jarrard.

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Rodríguez decidió “militarizar” La Guaira. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20:00 horas locales de ayer. Precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir un registro que ha habilitado el gobierno en Caracas para así “evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada” acudan a este estado. Rodríguez informó que conversó con Trump y Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela.

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Agencias, con información de Sharon Mercado, Pedro Villa y Caña, Eduardo Dina, Alejandra Ortiz y Gilberto Solorza

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