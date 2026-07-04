Un hecho sin precedentes sacudió las escalinatas del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, encendiendo las alarmas tanto en el ámbito político como en los más altos mandos del Pentágono.

Un oficial de alto rango, identificado como el mayor de la Fuerza Aérea, Jason Watson, fue arrestado por las autoridades civiles y legislativas tras presentarse en uniforme militar de gala para pronunciar un fuerte discurso de oposición política, en el cual exigió formalmente la destitución y el inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance.

El incidente, que rompe de manera radical con la tradicional neutralidad institucional de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, se registró en el marco de una conferencia de prensa convocada en el complejo legislativo por Removal Coalition, un grupo activista de base civil.

Durante su intervención pública, transmitida en plataformas digitales, Watson se identificó explícitamente como un uniformado en servicio activo, desafiando de forma abierta las normativas federales que prohíben estrictamente a los militares utilizar sus insignias y prendas oficiales en manifestaciones de carácter partidista o ideológico.

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El mayor de la Fuerza Aérea, Jason Watson, se identificó explícitamente como un uniformado en servicio activo. Foto: @JaeHasABlackJob / Vía El Tiempo

La manifestación en el Congreso contó además con el acompañamiento presencial del representante demócrata por Texas, Al Green, quien presenció las declaraciones del militar antes de que la fuerza pública decidiera intervenir en el perímetro reservado de la Cámara de Representantes.

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Razones de la captura y el choque con la Policía del Capitolio

La Policía del Capitolio de los Estados Unidos confirmó de manera oficial el arresto del oficial, argumentando que se incurrió en una violación de los protocolos de seguridad y uso del espacio público en la sede legislativa.

De acuerdo con las regulaciones vigentes en el distrito federal de Washington, los ciudadanos y organizaciones tienen prohibido realizar manifestaciones políticas en las escalinatas de la Cámara de Representantes, a menos que el grupo esté acompañado en todo momento por un miembro activo del Congreso.

🚨 UPDATE: Active Duty Air Force Major Jason Watson faces MASS CALLS for disciplinary action by SecWar Pete Hegseth after in UNIFORM, he demanded President Trump be removed from office in a demonstration where he got ARRESTED



The stunt is connected to leftist NGOs and Rep. Al… pic.twitter.com/wgiDkk7D1h — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 2, 2026

Los reportes de la institución policial detallaron que, si bien Watson fue inicialmente “escoltado” hasta las escalinatas por un parlamentario, este último abandonó el sector poco tiempo después, dejando al militar sin el amparo institucional requerido. Ante este escenario, los agentes procedieron a impartirle “órdenes legales para detener la manifestación ilegal o sería arrestado”.

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“La persona se negó a cumplir nuestras órdenes legales y fue arrestada por obstrucción y alteración del orden”, argumentó la Policía del Capitolio mediante un comunicado de prensa, precisando que el complejo gubernamental dispone de áreas alternativas debidamente autorizadas donde los colectivos ciudadanos sí pueden ejercer su derecho a la protesta social sin afectar el orden institucional.

A pesar del impacto inicial de la detención, los cargos penales en el circuito civil de Washington fueron desestimados de manera rápida.

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Un funcionario del Tribunal Superior de Washington informó a la cadena internacional CNN que Watson sería liberado de las dependencias policiales y que no se presentaría un caso judicial en su contra ante los juzgados ordinarios. La oficina del fiscal general del Distrito de Columbia, instancia encargada de tomar la determinación final de no formular una acusación formal en este escenario de alteración del orden, no emitió comentarios inmediatos tras ser consultada por el caso.

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