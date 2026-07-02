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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió un vídeo generado con inteligencia artificial (IA) en el que se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el "Síndrome de Delirio Anti‑Trump" (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos más acérrimos.
"¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes", anuncia el republicano ataviado con una bata de médico y un estetoscopio.
A continuación, aparecen estrellas de la televisión y del cine generados con IA como Rosie O’Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, explicando sus "síntomas" a cámara.
"Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro", dice la versión de Julia Roberts creada con IA.
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Por su parte, De Niro asegura que ya casi "no se reconoce" y que "hacía desgraciados a todos los que le rodeaban".
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El tratamiento, según Trump, es "simple": "Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida", concluye en el vídeo, de un minuto y medio de duración.
Trump ha utilizado en varias ocasiones este síndrome inventado contra celebridades que lo critican, como el cantante Bruce Springsteen, que según el mandatario sufre un "caso horrible e incurable" de TDS.
En cuanto a las estrellas que aparecen en el vídeo, Trump ha llegado a calificar al actor de "El Padrino" como un "enfermo y demente" después de que este pidiera en un pódcast "deshacerse" del presidente.
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No es la primera vez que Trump utiliza la IA en redes sociales para cargar contra sus detractores.
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La última polémica ocurrió el pasado mes de abril, en pleno cruce de reproches con el papa León XIV, cuando publicó una imagen en la que parecía representado como Jesucristo.
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A raíz de las críticas, el presidente borró la publicación y aseguró que él pensaba que estaba representado "como un médico" de la Cruz Roja.
mcc
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