El presidente Donald Trump enfrenta un problema de desconfianza en el mundo y arrastra con él la imagen de Estados Unidos. México es uno de los países donde el mandatario goza de menos popularidad.

De acuerdo con una encuesta publicada este martes por el Pew Research Center, una mediana de 76% de los encuestados en 36 países no confía en Trump, contra 23% que sí lo hace.

“La confianza en Trump ha disminuido desde el año pasado en 16 de los 24 países de los que se dispone de datos de tendencias. No hay ningún país de los encuestados en el que las actitudes hacia él se hayan vuelto más positivas”, señala el estudio. Sus niveles de apoyo se han desplomado desde el año pasado en ocho países europeos. Sólo en Grecia e Italia, la caída ha sido de 15 puntos porcentuales.

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Fuente: Encuesta Pew Research Center, realizada entre febrero y mayo de 2026 con más de 42 mil personas.

La encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2026, a más de 43 mil personas, muestra que, en México, 88% no confía en Trump para hacer lo correcto en los asuntos mundiales, contra 11% que dice que sí confía. Es, después de Turquía y Suecia, el país que menos confía en el mandatario de EU.

En América Latina, el país con un valoración más positiva de Trump en el manejo de los temas globales es Colombia (43%), a pesar de los enfrentamientos que ha mantenido el presidente Gustavo Petro con el estadounidense.

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La visión que se tiene de EU tampoco es positiva. Una mediana de 57% tiene una imagen desfavorable del país, contra 37% que lo ve de manera favorable. En México, 55% ve positivamente al país del norte, pero 40% tiene una imagen negativa.

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El país con la opinión más desfavorable de EU es Turquía (84%, contra 13% que tiene la opinión más favorable). Del otro lado del espectro, Israel es la nación con la opinión más favorable de EU (81%, contra 19% que tiene una opinión desfavorable).

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Sobre el manejo de distintos asuntos internacionales, el área en la que le va mejor al presidente estadounidense es en ayuda humanitaria, aunque incluso aquí, 56% lo desaprueba y sólo 37% lo avala; las peores calificaciones las obtiene en materia de aranceles (77% de desaprobación) y el conflicto en Gaza (76% de desaprobación). En materia migratoria, 65% desaprueba su gestión, contra 28% que la avala.

Canadá y México, los países con los que Estados Unidos está revisando el T-MEC, destacan entre las naciones que peor opinión tienen sobre cómo Trump está usando los aranceles. Sólo 11% de los mexicanos y 17% de los canadienses apoyan sus políticas al respecto.

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“Los mexicanos suelen tener el porcentaje de aprobación más bajo en cada uno de estos temas, en comparación con los demás países de América Latina encuestados. Por ejemplo, 13% de los mexicanos expresa su aprobación de las políticas migratorias de Estados Unidos, en comparación con 33% de los chilenos que opinan lo mismo”, señala, en declaraciones a EL UNIVERSAL, Moira Fagan, investigadora asociada al Pew.

Un gobierno “entrometido”

La encuesta también revela que para la mayoría en 16 de 17 países de renta media incluidos, Estados Unidos se entromete en los asuntos de otros países “en gran medida o en cierta medida”. En el caso de México, 73% ve “mucha” o “bastante” intromisión, contra 25% que opina lo contrario.

Pero a decir de Fagan, “las opiniones desfavorables sobre Estados Unidos están más estrechamente relacionadas con la percepción de que este país no toma en cuenta los intereses de otros países, no contribuye a la paz y la estabilidad en el mundo y no respeta las libertades personales de su población. En los seis países latinoamericanos encuestados [Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú], por ejemplo, la mayoría afirmó que Estados Unidos no contribuye a la paz y la estabilidad en el mundo”.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ayer en Macungie, Pennsylvania. Foto: Mandel NGAN / AFP

En el caso México, el desplome en este rubro ha sido importante: en 2023, 48% creía que EU no contribuía a la paz y estabilidad. Hoy, la cifra pasó a 71%.

Al comparársele con otros líderes mundiales, a Trump tampoco le va bien. La confianza en él es menor que la que se tiene en los presidentes francés, Emmanuel Macron: ucraniano, Volodimir Zelensky; chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin. Sólo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu obtiene una valoración más baja. 76% no confía en Donald Trump, contra 23% que sí. 74% no confía en Netanyahu, contra 18% que sí.

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Pero en México, el líder que inspira más confianza es Xi (35%); Trump es el que menos, con 11%. Los mexicanos confían incluso más en Netanyahu (18%).

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