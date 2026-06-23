El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes la resolución del Senado que busca limitar el uso de los poderes de guerra en relación con Irán, al considerar que la medida "obstruye" su estrategia en camino a poner fin a las agresiones en Oriente Medio.

Trump afirmó que Irán se encuentra "contra las cuerdas" y que su Administración ha logrado situar al país en una posición de presión, en la que, según dijo, estaría dispuesto a negociar "prácticamente cualquier cosa" con Washington, en una publicación en su Truth Social.

El mandatario criticó a los legisladores que apoyaron la resolución y sostuvo que la iniciativa "complica" la labor del Ejecutivo en política exterior.

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También acusó a parte del Congreso de "dar consuelo al enemigo" al cuestionar sus acciones respecto a Teherán.

La resolución mencionada por Trump fue impulsada en el Congreso para restringir el uso de fuerza militar sin autorización legislativa, en medio del debate político en Washington sobre el alcance de las competencias presidenciales en materia de seguridad nacional y el papel del Congreso en decisiones de posible conflicto con Irán.

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La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Medio Oriente, que empezó el pasado 28 de febrero.

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La decisión del senado llegó una semana después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que pone fin a las hostilidades, desbloquea el estrecho de Ormuz y abre un período de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y el alivio de sanciones para la República Islámica.

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