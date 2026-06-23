Mundo | 23-06-26 | 10:12 | Actualizada | 23-06-26 | 10:12 |

Washington. El presidente estadounidense, , afronta una amplia desconfianza en gran parte del mundo y arrastra consigo la imagen de , que es visto cada vez menos como un socio fiable y respetuoso de las libertades, según una encuesta publicada este martes por el Pew Research Center.

El estudio, realizado entre febrero y mayo de 2026 con más de 42 mil personas encuestadas en 36 países, muestra que solo una mediana del 23% confía en Trump para "hacer lo correcto" en los asuntos internacionales.

En la mayoría de los países medidos, las opiniones sobre Trump son desfavorables, aunque en lugares como Filipinas, , Nigeria, Kenia y Ghana una proporción considerable expresa confianza en él.

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Las opiniones sobre el mandatario son especialmente negativas en , donde amplias mayorías en los 10 países encuestados dicen no confiar en él, con niveles de desaprobación que rondan o superan el 75%.

Además, sus niveles de apoyo han caído de forma significativa desde 2025 en ocho países europeos, con descensos de 15 puntos porcentuales en Grecia e Italia.

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El republicano obtiene una valoración inferior a la del presidente francés, ; el ucraniano, Volodimir Zelensky; el chino, , y el ruso, Vladimir Putin.

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Tan solo el primer ministro israelí, , recibe peores resultados que el mandatario estadounidense. Pero en México, por ejemplo, la gente expresó más confianza en el líder israelí (18%), que en el estadounidense (11%).

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En cuanto a la imagen del país, solo el 37% de los ciudadanos tiene una opinión favorable de Estados Unidos, frente al 57% que mantiene una visión desfavorable.

Israel se sitúa entre los países con una visión más positiva hacia Estados Unidos, mientras que Turquía y los encuestados palestinos de y Jerusalén Este están entre los más críticos.

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La pérdida de confianza alcanza también al papel internacional de Washington: en numerosos aliados tradicionales ha caído la percepción de Estados Unidos como socio fiable, con pasando del 83% en 2022 al 35% en 2026, una tendencia que se repite en buena parte de Europa y en varios socios de Asia.

La política exterior de Trump recibe igualmente un amplio rechazo y la mayoría de los países desaprueban su gestión en cuestiones como los , la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, Irán o Groenlandia, con niveles de desaprobación que en algunos casos superan los tres cuartos de los encuestados.

Sobre el papel global de Estados Unidos, solo 35% considera que contribuye a la paz y la estabilidad internacionales, y apenas el 32% cree que tiene en cuenta los intereses de otros países al tomar decisiones de.

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Únicamente el 39% opina que el gobierno estadounidense respeta las libertades individuales de sus ciudadanos, frente al 56% que discrepa.

La encuesta se llevó a cabo en plena escalada de la guerra con , tras el inicio de la ofensiva militar de EU e Israel el 28 de febrero, un contexto que, según los autores, podría haber contribuido a endurecer la percepción global sobre Washington.

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