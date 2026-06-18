Vancouver.— Canadá afronta contra Qatar un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que pesa su condición de coanfitrión.

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro luego del 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección.

La gran incógnita sigue siendo Alphonso Davies. El capitán canadiense se perdió el estreno por una lesión muscular y continúa en proceso de recuperación.

El martes participó en el calentamiento con sus compañeros en Vancouver, pero la federación canadiense de futbol mantiene la cautela sobre su disponibilidad. Stephen Eustáquio, vicecapitán, admitió que no sabía si Davies podrá jugar este día.

Sin Davies, el foco ofensivo recae sobre Jonathan David. Máximo goleador histórico de Canadá, el delantero atraviesa una sequía incómoda y fue sustituido en el minuto 61 en el juego frente a Bosnia, una decisión poco habitual para un futbolista clave en el plan de Marsch.

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