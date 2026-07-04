Ecatepec, Méx.- Con motivo del partido de México contra Inglaterra, el gobierno de Ecatepec implementó medidas para buscar reforzar la seguridad y evitar accidentes, por lo que fue activada la Ley seca y la aplicación del alcoholímetro.

En conferencia de prensa convocada por el gobierno del Estado de México, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que Ecatepec se suma al festival “Estadio de México, un destino futbolero seguro”, con el que autoridades mexiquenses buscan que habitantes de la entidad disfruten en sus municipios dicho partido de futbol y no acudan a la Ciudad de México, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó en conferencia de prensa que la Ley seca comenzó desde este sábado, a partir de las 12:00 horas, lo que derivó en la prohibición en la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos de la localidad.

"Queremos que las familias salgan con confianza, que disfruten, que regresen tranquilas. Ese es nuestro compromiso", mencionó la edil en conferencia de prensa. Foto: Especial

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Y respecto a la aplicación del alcoholímetro, se llevará a cabo en cinco vialidades principales de Ecatepec con la finalidad de prevenir incidentes generados por el consumo de bebidas alcohólicas.

“Queremos que las familias salgan con confianza, que disfruten, que regresen tranquilas. Ese es nuestro compromiso, pero ustedes también tienen que poner de su parte, vamos a cuidar y defender los colores, vamos a demostrar que esto es México y también que esto, por supuesto, es nuestro municipio Ecatepec”, sostuvo la alcaldesa de Ecatepec.

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