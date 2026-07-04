Naucalpan.- Para ver el partido de México contra Inglaterra, este próximo domingo 5 de julio habrá cinco sitios disponibles en Naucalpan, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

En conferencia de prensa conjunta con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Montoya explicó que en estos espacios se realizarán festivales deportivos.

Uno de ellos es en la Unidad Cuauhtémoc, donde habrá múltiples actividades, entre ellas, la presentación de los grupos de música Royal Club y Salón Victoria, así como eventos de lucha libre y fútbol en jaula.

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Otro espacio estará en la Plaza de la Revolución, en el centro del municipio, en el pueblo de San Bartolo, y además de las actividades lúdicas se presentará el sonidero Fascinación.

El partido de la ronda de octavos de final también podrá ser visto de manera gratuita en el Monumento de Los Arcos, donde se presentará el Grupo Centenario y en el campo de San José Río Hondo.

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“Y también hay un evento que si bien, lo trae un particular, en el parque Naucalli, que es el Gol Fest. Hicimos el acuerdo para que la gente pueda acudir y directamente en la página del gobierno municipal de Naucalpan pueden descargar la cortesía para acceder de manera gratuita”, indicó Isaac Montoya.

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