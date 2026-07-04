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La alcaldía Benito Juárez instalará un Fan Fest en la explanada principal de la demarcación para que vecinos y público en general puedan disfrutar del encuentro entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
El alcalde Luis Mendoza dio a conocer que desde las 09:00 horas comenzarán las actividades, habrá grupos musicales, mariachis y DJ para alegrar a chicos y grandes previo al partido, en un ambiente familiar, ordenado y seguro.
Al tratarse de un evento masivo al que acudirán familias enteras, en la explanada se colocarán puntos de revisión para verificar que no se introduzcan bebidas alcohólicas u objetos que representen algún peligro para las personas.
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“Este domingo juega México y queremos que sea una gran fiesta, invito a toda la gente a que vengan a Benito Juárez, desde temprano tendremos eventos para que tú y tu familia disfruten en grande. Quiero recordarles que ante todo, aquí privilegiamos el orden y la seguridad, nuestro equipo de Blindar BJ360° y Protección Civil estarán al pendiente.”, expresó.
Recalcó que elementos de Blindar BJ360° reforzarán su presencia en las zonas aledañas, mientras que el personal de Protección Civil instalará un puesto de mando, se contará con paramédicos y ambulancias para atender cualquier contingencia que pueda presentarse con los asistentes.
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