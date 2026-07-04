Ante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra del domingo, el aforo al perímetro del Ángel de la Independencia será limitado a 25 mil personas y reforzarán los filtros de acceso con vallas para evitar aglomeraciones.

Como parte de la estrategia, se delimitará un perímetro de “cero tolerancia”, y una vez que se alcance el aforo máximo, se invitará a los aficionados a que pasen a otras zonas de Paseo de la Reforma donde habrá pantallas, explicó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

“Se fortalecerán los filtros de acceso para controlar el flujo de personas, a fin de que una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en cerca de 25 mil personas —lo que quiere decir o podrá estar marcado por el aproximado de cuatro personas por metro cuadrado— se avise a los asistentes y se limite el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del corredor de Paseo de la Reforma”, dijo.

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El funcionario precisó que el perímetro que rodea al Ángel de la Independencia estará delimitado por vallas y filtros de acceso, para el aseguramiento de bebidas alcohólicas, pirotecnia o cualquier objeto que pueda poner en riesgo a los asistentes. Afirmó que será una zona de “cero tolerancia” a vendedores ambulantes, motocicletas de reparto y al flujo vehicular.

En Paseo de la Reforma se prevé el despliegue de 14 mil servidores públicos de la CDMX: 6 mil policías y 8 mil funcionarios de distintas áreas de Gobierno que estarán apoyando en la zona.

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El anuncio de este operativo reforzado para los festejos en el Ángel de la Independencia se da tras el fallecimiento de cuatro personas el pasado 30 de junio (tres de ellas por asfixia), cuando se registró una aglomeración en inmediaciones del Ángel de la Independencia tras el triunfo de México contra Ecuador.

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Ayer, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que “el mensaje es claro: la entrada al Ángel o al Zócalo es libre, pero con aforo limitado. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por la seguridad de todas y todos”.

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Operativo zona centro

Cierre de vialidades y transporte

Ante el operativo que se pondrá en marcha mañana, se contempla que algunas vialidades queden totalmente peatonales para permitir el ingreso y desfogue de los aficionados, por ejemplo, Chapultepec en ambos sentidos desde Insurgentes hasta Lieja, así como Insurgentes en ambos sentidos, desde la Glorieta de Insurgentes hasta Reforma.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que se prevé cerrar las estaciones del Metro cercanas al Ángel de la Independencia, como son Chapultepec, Sevilla e Insurgentes, de la Línea 1, así como de la Línea 7 del Metrobús que corre por Paseo de la Reforma.

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“Estaremos evaluando la suspensión del servicio en el Metro, sobre todo en aquellas estaciones que están ligadas al Ángel de la Independencia y particularmente el servicio de la Línea 7 que corre de Indios Verdes hacia Auditorio, pues se ve afectado por la instalación de toda la infraestructura cultural que está en Paseo de la Reforma”, indicó.

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