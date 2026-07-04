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Un juez de control vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, a Julián "N", alias “El Chayanne”, y Maricarmen "N", alias “La Patrona”, señalados como integrantes del grupo Los Madame, dedicados al comercio de droga en alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac.
Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que seguirán privados de la libertad, y se fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Julián y Maricarmen fueron detenidos por elementos de la Policía capitalina, el pasado 27 de junio, en calles de la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa.
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La pareja estaba en posesión de de varias dosis de drogas, aseguró la FGJ.
A través de las labores de inteligencia, se identificó que los detenidos al parecer forman parte de la célula Los Madame.
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Durante la audiencia, realizada el pasado 3 de julio, el agente del Ministerio Público de la FGJ presentó los datos de prueba recabados, tras lo cual el juez determinó vincular a proceso a "El Chayanne” y a “La Patrona”.
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