Metrópoli | 04-07-26 | 11:45 |

Un juez de control vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, a Julián "N", alias “El Chayanne”, y Maricarmen "N", alias “La Patrona”, señalados como integrantes del grupo Los Madame, dedicados al comercio de droga en

Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que seguirán privados de la libertad, y se fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Julián y Maricarmen fueron detenidos por elementos de la Policía capitalina, el pasado 27 de junio, en calles de la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa.

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La pareja estaba en posesión de de varias dosis de drogas, aseguró la FGJ.

A través de las labores de inteligencia, se identificó que los detenidos al parecer forman parte de la célula Los Madame.

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Durante la audiencia, realizada el pasado 3 de julio, el agente del Ministerio Público de la FGJ presentó los datos de prueba recabados, tras lo cual el juez determinó vincular a proceso a "El Chayanne” y a “La Patrona”.

afcl

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