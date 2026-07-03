Almoloya de Juárez, Méx.- En audiencia inicial de formulación de imputación, un juez de control con sede en Almoloya de Juárez autorizó la imposición de medidas cautelares a Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, quien es investigado por abuso de autoridad derivado de la irrupción que protagonizó junto con sus escoltas armados, en un club deportivo el pasado 4 de junio.

Las medidas consisten en la prohibición de acercarse al lugar de los hechos del conflicto, el Club Deportivo la Asunción ubicado en el municipio de Metepec, además de comparecencias periódicas ante el juez o autoridad distinta que aquél designe.

Durante la audiencia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señaló que el actuar del alcalde de Metepec sobrepasó las atribuciones que tiene ya que actuó con dolo aprovechando su cargo, por lo que pidió al juez que los testimonios, información de policía de investigación, así como los análisis de áreas especializadas que se presentaron como prueba sean tomadas en cuenta para que el edil sea vinculado a proceso.

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La situación jurídica del alcalde de Metepec se definirá hasta el próximo 8 de julio luego de que un juez de control con sede en Almoloya de Juárez autorizó la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

Al término de la audiencia que se prolongó por más de nueve horas, Flores Fernández aseguró que respetará el debido proceso además evitó pronunciarse sobre las medidas cautelares impuestas por el juez y sobre lo expuesto durante la diligencia.

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“Vamos a respetar el debido proceso, soy totalmente inocente, puedo hacer todo, me puedo mover todo”, refirió el edil.

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Además aseguró que continuará en el cargo como presidente municipal de Metepec y descartó pedir licencia. “Vamos a chambear mucho por Metepec sigo siendo presidente no pido licencia sigo siendo alcalde de Metepec”, expresó.

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