Este viernes 3 de julio, la alcaldía Cuajimalpa presentó una fuerte lluvia acompañada de granizo; entre las afectaciones se reportan encharcamientos.

Uno de los puntos con mayores complicaciones se registró en avenida Carlos Echánove y Lomas de Vista Hermosa, donde la insuficiencia de la red de drenaje y del cárcamo del deprimido vial provocó un encharcamiento de aproximadamente un metro de profundidad sobre una superficie de 300 metros cuadrados, afectando ambos carriles de circulación.

Sin embargo, las autoridades capitalinas señalaron que el nivel del agua comenzó a descender de manera paulatina y no se reportaron afectaciones mayores en esa zona. Mientras el bajo puente de Carlos Echanove y Julián Adame permaneció cerrado debido a una inundación que alcanzó hasta 1.5 metros de profundidad.

Atendemos encharcamiento en Carlos Échanove y Loma de Vista Hermosa, col. Lomas de Vista Hermosa, @cuajimalpa_gob, donde a consecuencia de la insuficiencia en la red de drenaje y al cárcamo del deprimido vial, se presentó un encharcamiento de 1 m de tirante por 300 m² de espejo… pic.twitter.com/ra2ujuji5g — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 4, 2026

Otras de las zonas afectadas dentro de la demarcación fueron Interlomas y El Yaqui, donde se presentaron fuertes corrientes de agua sobre la carretera México-Toluca.

En tanto, en el cruce de Camelia y Cerrada Ocote, en la colonia Tepetongo, la insuficiencia del drenaje provocó un encharcamiento de 120 metros de longitud y hasta 25 centímetros de tirante.

Lluvias provocan afectaciones en vialidades de Cuajimalpa; reportan inundaciones en El Yaqu. Foto: SGIRPC

En ese sitio, el agua ingresó a una vivienda, donde alcanzó un nivel aproximado de 15 centímetros. Personal de SEGIAGUA y de la alcaldía realizaron trabajos de desazolve y limpieza, mientras que el agua descendió conforme aumentó la capacidad de la red de drenaje.

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De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) Clima, las lluvias intensas se extendieron a las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, así como a los municipios Naucalpan y Huixquilicuan.

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#Reportando ⛈️ | ¡Vialidades convertidas en ríos! Fuertes corrientes de agua en El Yaqui, #Cuajimalpa. 🔴



🚧🌊 Intensa lluvia generó severas corrientes de agua que bajan con fuerza sobre la Carretera México-Toluca, justo a la altura de la gasolinera G500 y la Av. José Castorena… pic.twitter.com/1KQxmbztas — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 3, 2026

Por la tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

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Sin embargo, para Cuajimalpa activó alerta roja por granizo y lluvia de 50 a 70 mm, prevista entre las 17:40 y las 22 horas.

Lluvias provocan afectaciones en vialidades de Cuajimalpa; reportan inundaciones en El Yaqu. Foto: SGIRPC

Al respecto, la Secretaría recomendó a la población guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y mantenerse atento a las recomendaciones de Protección Civil.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 03/07/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kufqRbrMac — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 3, 2026

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JACL/cr