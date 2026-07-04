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Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) chocó y explotó tras perder el control en una caseta de peaje en el estado de Uttar Pradesh, India, dejando un saldo de cinco muertos, heridos y múltiples vehículos calcinados.
De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió la mañana del 26 de junio en el distrito de Kaushambi, cuando el vehículo circulaba a gran velocidad en dirección de Kanpur hacia Pratapgarh.
Grabaciones de cámaras de seguridad muestran que el conductor intentó rebasar a otro automóvil, perdió el control, impactó contra el separador central y terminó volcando contra la caseta de cobro.
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Tras el choque, el tanque sufrió una fuga de gas que derivó en una explosión minutos después, generando una gran bola de fuego y una densa columna de humo que se extendió rápidamente por la zona.
El incendio provocó pánico entre automovilistas y alcanzó un área de estacionamiento cercana, donde al menos 16 motocicletas y dos automóviles resultaron dañados.
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Autoridades locales informaron que el conductor, identificado como Dharmendra Dwivedi, quedó atrapado y murió en el acto. Además de él, el accidente dejó al menos otras cuatro personas fallecidas y siete heridas, varias de ellas con quemaduras de gravedad. Entre las víctimas también se encuentran trabajadores del peaje.
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Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos tras recibir primeros auxilios en el lugar, mientras que la zona fue acordonada para permitir las labores de emergencia y el inicio de una investigación.
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gs/bmc
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