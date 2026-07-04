Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) chocó y explotó tras perder el control en una caseta de peaje en el estado de Uttar Pradesh, India, dejando un saldo de cinco muertos, heridos y múltiples vehículos calcinados.

De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió la mañana del 26 de junio en el distrito de Kaushambi, cuando el vehículo circulaba a gran velocidad en dirección de Kanpur hacia Pratapgarh.

Grabaciones de cámaras de seguridad muestran que el conductor intentó rebasar a otro automóvil, perdió el control, impactó contra el separador central y terminó volcando contra la caseta de cobro.

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Tras el choque, el tanque sufrió una fuga de gas que derivó en una explosión minutos después, generando una gran bola de fuego y una densa columna de humo que se extendió rápidamente por la zona.

El incendio provocó pánico entre automovilistas y alcanzó un área de estacionamiento cercana, donde al menos 16 motocicletas y dos automóviles resultaron dañados.

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Autoridades locales informaron que el conductor, identificado como Dharmendra Dwivedi, quedó atrapado y murió en el acto. Además de él, el accidente dejó al menos otras cuatro personas fallecidas y siete heridas, varias de ellas con quemaduras de gravedad. Entre las víctimas también se encuentran trabajadores del peaje.

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Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos tras recibir primeros auxilios en el lugar, mientras que la zona fue acordonada para permitir las labores de emergencia y el inicio de una investigación.

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🇮🇳 INDIA | Un espeluznante video de una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un camión cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) chocó contra un separador en la plaza de peaje de Sihori, en Kaushambi, la mañana de este viernes, dejando cuatro personas muertas en… pic.twitter.com/9HKlIyij0Q — Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) July 3, 2026

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gs/bmc