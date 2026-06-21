Mundo | 21-06-26 | 08:31 | Actualizada | 21-06-26 | 08:31 |

Nueva Delhi. Al menos dos mujeres murieron y más de 60 resultaron heridas este domingo por una amoníaco en una fábrica de exportación de alimentos en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la , informaron fuentes oficiales.

"En una fábrica privada de (...) se produjo hoy una fuga inesperada de gas amoníaco en la unidad de producción. A causa de esto, 64 personas que se encontraban trabajando en el lugar resultaron afectadas y dos mujeres fallecieron", informó en un comunicado el jefe de Gobierno de Tamil Nadu, S. Joseph Vijay.

El accidente ocurrió en la unidad de producción de una planta privada de procesamiento y exportación de productos marinos. Casi la totalidad de las afectadas (60) eran de otros estados del país, añadió la nota.

Lee también

Según el balance gubernamental, además de las dos , 15 personas permanecen ingresadas bajo observación intensiva en un hospital estatal, mientras que otras 47 reciben en clínicas privadas, 23 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El jefe de Gobierno de la región expresó sus condolencias a las familias de las fallecidas y anunció una compensación económica de 200 mil rupias (unos dos mil 400 dólares) para cada una.

[Publicidad]

El siniestro ha desatado la indignación de los residentes locales, que han denunciado a la agencia local IANS que la planta operaba de forma ilegal desde hacía una década y realizaba descargas nocturnas recurrentes de .

Lee también

El Ejecutivo regional ha ordenado una investigación a una comisión integrada por los departamentos de Seguridad Industrial, y la Junta de Control de la Contaminación, que deberá presentar un informe preliminar en 24 horas y uno definitivo en un plazo de tres días.

[Publicidad]

Según Vijay, las autoridades locales realizarán una inspección inmediata de todas las clasificadas como "peligrosas" en la región.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]