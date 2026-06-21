La industria automotriz, parte de la columna vertebral de cualquier economía para la generación de cadenas de alto valor agregado, lleva dos años consecutivos recortando personal en México.

Las fábricas de automóviles, camiones, carrocerías, remolques y autopartes contaban con 742 mil empleados, obreros y técnicos en abril, 50 mil por debajo del mismo mes de 2025 y 107 mil menos que hace dos años. Así lo revelan los resultados disponibles de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza desde 1964, uno de los sondeos más longevos.

Fuente: Inegi

Las empresas dedicadas a la producción de partes para vehículos automotores llevaron a cabo el mayor ajuste a la nómina, con un recorte de 91 mil plazas durante el último par de años.

Le siguieron las fábricas de automóviles y camiones, cuya reducción fue de 10 mil puestos de trabajo, y después aparecen los productores de carrocerías y remolques, con 6 mil empleos menos.

El Banco Nacional de Comercio Exterior explica que la industria automotriz es relevante para cualquier economía, ya que, por un lado, promueve la transferencia tecnológica, desarrolla un ecosistema de manufactura avanzada y fomenta el desarrollo de proveedores en las distintas etapas del proceso productivo.

Por otro lado, sirve como base para el desarrollo posterior de industrias como la aeronáutica y muchos de los proveedores de autopartes, mediante las certificaciones adecuadas, pueden evolucionar hacia industrias de mayor valor agregado.

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Aranceles

Analistas de Banco Base asocian el recorte de personal con los aranceles que Estados Unidos (EU) impuso sobre la industria automotriz.

Las exportaciones automotrices a EU disminuyeron 5.1% entre enero y abril contra el año pasado.

La industria automotriz es la principal fuente de divisas para el país, cuyas exportaciones generaron 59 mil millones de dólares entre enero y abril.

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Esta cifra es el triple de las remesas, cuya entrada fue de 20 mil millones de dólares en igual periodo, y más de cuatro veces el turismo internacional, con 13 mil millones.

En Banco Base destacan la falta de inversión en México ante el deterioro en el Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial con EU.

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