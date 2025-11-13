Weatherford, Oklahoma. Cientos de personas fueron evacuadas de una ciudad de Oklahoma y a otras se les ordenó refugiarse en sus casas después de que un camión cisterna que tenía una fuga en el estacionamiento de un hotel arrojara una columna de gas amoníaco anhidro, dijeron las autoridades el jueves.

La fuga de gas se produjo poco antes de las 22:00 del miércoles. Los residentes de la zona presentaban dificultades respiratorias y al menos 36 personas fueron trasladadas a un hospital local, según informaron las autoridades municipales en una rueda de prensa. Once de ellas fueron llevadas a otros hospitales para recibir tratamiento adicional.

Al menos entre 500 y 600 personas se encontraban en un refugio el jueves por la mañana, según informaron las autoridades. Varias residencias de ancianos fueron evacuadas y las escuelas permanecieron cerradas durante todo el día. Las personas a las que se les indicó que se refugiaran en sus casas se encontraban en una zona triangular, que incluía negocios a los que se les recomendó permanecer cerrados, indicaron las autoridades.

Krystal Blackwell, quien fue evacuada, dijo que los funcionarios de emergencia llevaban máscaras antigás y llamaban a las puertas.

“Fue un poco raro despertarme así”, dijo Blackwell a KWTV-TV. “De verdad pensé que era una especie de sueño”. Añadió que estaba sentada en su coche, todavía en pijama.

Las autoridades informaron que se estaba monitoreando la calidad del aire y que el camión cisterna ya no derramaba gas, pero que la falta de viento dificultaba las labores para dispersarlo. Varias agencias se encontraban en el lugar para brindar asistencia, incluyendo equipos de materiales peligrosos y una unidad de la Guardia Nacional de Oklahoma que apoya a los socorristas durante emergencias.

Según las autoridades, se cerró una salida de la Interestatal 40 hacia Weatherford.

El amoníaco anhidro se utiliza como fertilizante para aportar nitrógeno a las plantas de maíz y trigo. Si una persona lo toca en estado gaseoso o líquido, podría sufrir quemaduras. La semana pasada, una fuga de amoníaco anhidro causada por una explosión en una planta al norte de Yazoo City, Misisipi, provocó la evacuación de los residentes cercanos.

Weatherford tiene unos 12 mil habitantes y está a unos 113 kilómetros (70 millas) al oeste de Oklahoma City.

