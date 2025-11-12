Una presunta fuga de gas, cobró la vida de dos personas y tres más intoxicadas, al interior de un departamento ubicado en el edificio 8, departamento 204, de la unidad habitacional ubicada entre Ferrocarril San Rafael Atlixco y avenida Gavilán, en la colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo las primeras versiones policíacas, las víctimas fueron encontradas al interior del domicilio tras un reporte realizado al número de emergencias 911.

En el lugar, personal de los cuerpos de emergencia confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 52 años y una mujer de 45. Además, tres personas más —un joven de 26 años, una niña de 8 y una mujer de 30 quienes presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de gas.

Los sobrevivientes fueron atendidos por paramédicos en el sitio y posteriormente trasladados al Hospital ISSSTE de Zaragoza, donde reciben atención médica especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el inmueble mientras personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos revisaban las instalaciones para descartar nuevos riesgos y determinar el origen exacto de la fuga.

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente.

