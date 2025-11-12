Más Información

Una , cobró la vida de dos personas y tres más intoxicadas, al interior de un departamento ubicado en el edificio 8, departamento 204, de la unidad habitacional ubicada entre Ferrocarril San Rafael Atlixco y avenida Gavilán, en la colonia Guadalupe del Moral, .

De acuerdo las primeras versiones policíacas, las víctimas fueron encontradas al interior del domicilio tras un reporte realizado al número de .

En el lugar, personal de los cuerpos de emergencia confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 52 años y una mujer de 45. Además, tres personas más —un joven de 26 años, una niña de 8 y una mujer de 30 quienes presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de gas.

Los sobrevivientes fueron atendidos por paramédicos en el sitio y posteriormente trasladados al Hospital ISSSTE de Zaragoza, donde reciben atención médica especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el inmueble mientras personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos revisaban las instalaciones para descartar nuevos riesgos y determinar el origen exacto de la fuga.

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente.

