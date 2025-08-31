Mérida, Yucatán.- Este domingo se registró la movilización de cuerpos de emergencia en el centro de Mérida, luego de que vecinos de la calle 61-C con 30, fueran desalojados por una fuga de gas amoniaco.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), así como bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acudieron al sitio para verificar la situación.

Al llegar, se confirmó con personal de la empresa Nueva Fábrica de Hielo Cuauhtémoc la presencia de un olor fuerte a amoniaco anhidro, sustancia utilizada en el proceso de producción de hielo.

Elementos de seguridad llegaron a la zona para evacuar a las personas que podrían estar en riesgo (31/08/2025). Foto: Especial

En la fábrica se detectó una fuga en una válvula del sistema, donde se almacenaban aproximadamente 250 kilogramos de amoniaco anhidro.

Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de 58 personas que se encontraban en predios aledaños, en un perímetro de 100 metros alrededor de la planta.

Los equipos de emergencia controlaron la fuga y la zona permaneció bajo vigilancia de personal de Procivy, mientras policías de la SSP mantuvieron un operativo de vialidad en el área.

Seguridad del estado evaluaron los riegos de la situación (31/08/2025). Foto: Especial

Hasta esta tarde, solo dos personas habían sido atendidas por inhalación, sin que se reporten riesgos mayores para la población.

Hay que recordar que en febrero de 2023, unos 50 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 57, fueron evacuados y atendidos por paramédicos debido a una presunta fuga de amoniaco en la zona de la colonia El Roble, en el sur de Mérida.

