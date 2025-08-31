Autoridades estatales y municipales de Puebla, salieron en defensa de las cuatro integrantes de la colectiva Morras Sororas Histéricas e Históricas que durante este fin de semana dañaron la fuente histórica de San Miguel.

El Gobierno del Estado manifestó “su preocupación” por la detención de las mujeres que participaron en la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y dañaron la Fuente de San Miguel Arcángel, inaugurada durante el siglo XVII.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades estatales afirmaron que son respetuosas de las distintas formas de expresión y manifestación de las y los ciudadanos y reconoce el derecho a la libre protesta.

“Al mismo tiempo esta secretaría manifiesta preocupación por la detención de mujeres participantes en dicha movilización y se exhorta a que en todo momento se garanticen sus derechos humanos, se respete su integridad y se brinde un debido proceso con perspectiva de género”.

Durante la protesta ocurrida la tarde de ayer sábado, las detenidas golpearon con martillos la fuente ubicada en el centro del zócalo de la ciudad de Puebla, diseñada por el arquitecto Juan Antonio de Santa María de Inchaúrregui y tallada por Anselmo Martínez y José Francisco Rabanillo en 1777.

Encomendada a San Miguel Arcángel desde su fundación por orden del virrey Antonio María Bucareli y Ursúa, originalmente era el centro de abastecimiento y suministro de agua dulce de la ciudad, pero con el tiempo se transformó en un icono turístico del que muy pocos se resisten.

Colocada en plaza mayor de la Puebla de los Ángeles, creada en 1531 cuando se traza la ciudad convirtiéndose a partir de entonces en el centro neurálgico de la ciudad, fue declarada monumento histórico en 1933.

Elementos de la policía local las detuvieron y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de mujeres exigieron su inmediata liberación, además denunciaron que estuvieron desaparecidas por seis horas.

En tanto, el Ayuntamiento de Puebla, informó que tras la detención, su Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género brindó ayuda legal a las detenidas, con dos abogadas de dicha dependencia,

La mujeres fueron remitidas desde ayer a la Fiscalía General de la República, pues la fuente se trata de un bien nacional; se prevé que en las próximas horas sean liberadas.

